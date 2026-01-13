UA

Чи можна уразити кораблі РФ перед пуском "Калібрів": відповідь ВМС

Фото: Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Наталія Кава

Уразити російські кораблі безпосередньо перед запуском ракет морського базування "Калібр" - надзвичайно складне завдання, оскільки йдеться лише про кілька годин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Часу - лише кілька годин

Коментуючи можливість ураження російських ракетоносіїв до пусків «Калібрів», Плетенчук зазначив, що часовий проміжок для таких дій є дуже обмеженим.

За його словами, у більшості випадків росіяни використовують для запусків підводні човни, які мають високий рівень скритності. Через це визначити точний район пуску ракет є вкрай складно.

Основний носій "Калібрів" - підводні човни

Речник ВМС пояснив, що для ураження таких цілей необхідно постійно працювати в районі можливого запуску, зокрема із залученням авіації. Водночас він наголосив, що будь-який корабель або субмарина зрештою повертається до пункту базування.

Саме в такий момент у грудні 2025 року в Новоросійську було уражено російський підводний човен - носій ракет "Калібр".

Плетенчук підкреслив, що навіть у складних системах противника існують вразливі місця, якими Сили оборони України користуються у слушний момент.

Активність флоту РФ наразі не зафіксована

За словами представника ВМС, на цей час виходів або застосування російських бойових кораблів і підводних човнів не спостерігається.

"Авіація російська, на жаль, активна як завжди. І, ймовірніше за все, з території тимчасово окупованого Криму росіяни вчергове застосовували балістичну ракету", - сказав Плетенчук.

Ситуація навколо Кримського мосту

Речник також зазначив, що через шторми навколо Кримського мосту періодично руйнуються захисні споруди, зведені окупантами.

"Колись ми акваторію від всього цього бруду  обов’язково очистимо", - наголосив Плетенчук.

Нагадаємо, раніше Плетенчук розповідав, що Росія запускає крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря у обмеженій кількості через технічні труднощі та несприятливі погодні умови. Ефективність цих ракет знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

ВМС УкраїниРакетна атакаВійна в УкраїніЧорноморський флотРосійська ФедераціяКрымский мост