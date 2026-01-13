Можно ли поразить корабли РФ перед пуском "Калибров": ответ ВМС

Поразить российские корабли непосредственно перед запуском ракет морского базирования "Калибр" - чрезвычайно сложная задача, поскольку речь идет всего о нескольких часах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.
Комментируя возможность поражения российских ракетоносителей до пусков "Калибров", Плетенчук отметил, что временной промежуток для таких действий очень ограничен.
По его словам, в большинстве случаев россияне используют для запусков подводные лодки, которые имеют высокий уровень скрытности. Поэтому определить точный район пуска ракет крайне сложно.
Представитель ВМС пояснил, что для поражения таких целей необходимо постоянно работать в районе возможного запуска, в частности с привлечением авиации. В то же время он отметил, что любой корабль или субмарина в конце концов возвращается в пункт базирования.
Именно в такой момент в декабре 2025 года в Новороссийске была поражена российская подводная лодка - носитель ракет "Калибр".
Плетенчук подчеркнул, что даже в сложных системах противника существуют уязвимые места, которыми Силы обороны Украины пользуются в нужный момент.
По словам представителя ВМС, в настоящее время выходов или применения российских боевых кораблей и подводных лодок не наблюдается.
"Авиация российская, к сожалению, активна как всегда. И, вероятнее всего, с территории временно оккупированного Крыма россияне в очередной раз применяли баллистическую ракету", - сказал Плетенчук.
Спикер также отметил, что из-за штормов вокруг Крымского моста периодически разрушаются защитные сооружения, возведенные оккупантами.
"Когда-то мы акваторию от всей этой грязи обязательно очистим", - подчеркнул Плетенчук.
Напомним, ранее Плетенчук рассказывал, что Россия запускает крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря в ограниченном количестве из-за технических трудностей и неблагоприятных погодных условий. Эффективность этих ракет снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.