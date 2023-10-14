UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можна в Україні розлучитися онлайн: пояснення

Фото: українці можуть подати заяву про розлучення онлайн (diia.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Розірвання шлюбу в Україні можливе лише в офлайн-форматі під час особистої присутності. Проте подати заяву на розлучення можна онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал державних послуг.

Чи можна розлучитися через "Дію"

Поки українці не мають змоги оформити розлучення через "Дію". Проте на порталі "Дія" можна отримати онлайн-свідоцтво про розірвання шлюбу. Документ матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант.

Як подати заяву на розлучення онлайн

  • Зайдіть на сайт Електронний суд;
  • на порталі потрібно зареєструватися за електронною поштою та заходити щоразу за електронно-цифровим підписом або через "Дію";
  • на сайті подайте позовну заяву та завантажте документи;
  • також на порталі потрібно оплатити судовий збір.

Після успішного подання заяви ви зможете через Електронний суд відстежувати прогрес справи, а також дати судових засідань. Також сповіщення повинно приходити на електронну пошту.

Раніше ми пояснювали, як в онлайн-режимі замінити водійське посвідчення.

Також РБК-Україна розповідало, як українці можуть подати заяву про шлюб у "Дії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
розлученняСудДия