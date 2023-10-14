Чи можна в Україні розлучитися онлайн: пояснення

Розірвання шлюбу в Україні можливе лише в офлайн-форматі під час особистої присутності. Проте подати заяву на розлучення можна онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал державних послуг.
Чи можна розлучитися через "Дію"
Поки українці не мають змоги оформити розлучення через "Дію". Проте на порталі "Дія" можна отримати онлайн-свідоцтво про розірвання шлюбу. Документ матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант.
Як подати заяву на розлучення онлайн
Після успішного подання заяви ви зможете через Електронний суд відстежувати прогрес справи, а також дати судових засідань. Також сповіщення повинно приходити на електронну пошту.
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Також РБК-Україна розповідало, як українці можуть подати заяву про шлюб у "Дії".
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