Можно ли в Украине развестись онлайн: объяснение

Можно ли развестись через "Дію"

Пока украинцы не могут оформить развод через "Дію". Однако на портале "Дія" можно получить онлайн-свидетельство о расторжении брака. Документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный вариант.

Как подать заявление на развод онлайн

Зайдите на сайт Электронный суд;

на портале нужно зарегистрироваться по электронной почте и заходить каждый раз по электронно-цифровой подписи или через "Дію";

на сайте подайте исковое заявление и загрузите документы;

также на портале необходимо оплатить судебный сбор.

После успешной подачи заявления вы сможете через Электронный суд отслеживать прогресс дела, а также даты судебных заседаний. Также уведомление должно приходить на электронную почту.

Ранее мы объясняли, как в онлайн-режиме заменить водительское удостоверение.

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