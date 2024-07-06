Чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем у приватній клініці: відповідь МОЗ

Дедалі більше приватних клінік та лікарів укладають договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Кожен охочий має можливість знайти лікаря, який ще не досяг ліміту декларацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
Для того, щоб дізнатись, які лікарі надають медичну допомогу за договором із НСЗУ, необхідно:
"У будь-якому разі радимо зателефонувати до медичного закладу, щоб запитати, чи укладає певний лікар декларації з новими пацієнтами", - додає МОЗ.
Якщо у вас не має можливості скористатись дашбордом, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як українцям отримати електронний рецепт на "Доступні ліки" або інші рецептурні препарати, навіть якщо у них немає мобільного телефону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.