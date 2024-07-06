Чи можна укласти декларацію з сімейним лікарем у приватній клініці: відповідь МОЗ

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як українцям отримати електронний рецепт на "Доступні ліки" або інші рецептурні препарати, навіть якщо у них немає мобільного телефону.

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