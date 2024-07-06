Можно ли заключить декларацию с семейным врачом в частной клинике: ответ Минздрава

Напомним, РБК-Украина писало о том, как украинцам получить электронный рецепт на "Доступні ліки" или другие рецептурные препараты, даже если у них нет мобильного телефона.

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