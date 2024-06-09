ua en ru
Нд, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Доступні ліки": як отримати е-рецепт без телефону

Неділя 09 червня 2024 08:15
UA EN RU
"Доступні ліки": як отримати е-рецепт без телефону Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Українці мають можливість отримати електронний рецепт на "Доступні ліки" або інші рецептурні препарати, навіть якщо у них немає мобільного телефону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.

Лікар, виписуючи електронний рецепт на "Доступні ліки", може на прохання пацієнта роздрукувати інформаційну пам'ятку.

Інформаційна пам’ятка містить, зокрема:

  • Номер рецепта;
  • Код підтвердження;
  • Інформацію про виписані ліки;
  • Інструкцію щодо застосування.

Щоб отримати "Доступні ліки", пацієнт з роздрукованою пам’яткою може звернутися до будь-якої аптеки, яка бере участь у програмі.

На тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт - він так само буде дійсний в аптеці.

Перелік аптек доступний на сайті МОЗ України: https://moz.gov.ua/dostupni-liki.

Раніше повідомлялося, на який термін дійсний рецепт за програмою "Доступні ліки".

Крім того, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУ Доступні ліки Е-рецепт
NEWS
ВЛК в Україні: нові правила і чи треба йти самому без направлення
ВЛК в Україні: нові правила і чи треба йти самому без направлення
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут