"Доступні ліки": як отримати е-рецепт без телефону

Українці мають можливість отримати електронний рецепт на "Доступні ліки" або інші рецептурні препарати, навіть якщо у них немає мобільного телефону.

Щоб отримати "Доступні ліки", пацієнт з роздрукованою пам’яткою може звернутися до будь-якої аптеки, яка бере участь у програмі. На тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт - він так само буде дійсний в аптеці.

Лікар, виписуючи електронний рецепт на "Доступні ліки", може на прохання пацієнта роздрукувати інформаційну пам'ятку.

Раніше повідомлялося, на який термін дійсний рецепт за програмою "Доступні ліки".

Крім того, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

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