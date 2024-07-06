Можно ли заключить декларацию с семейным врачом в частной клинике: ответ Минздрава
Все больше частных клиник и врачей заключают договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Каждый желающий имеет возможность найти врача, который еще не достиг лимита деклараций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).
Для того чтобы узнать, какие врачи оказывают медицинскую помощь по договору с НСЗУ, необходимо:
- на сайте НСЗУ откройте дашборд "Электронная карта мест оказания первичной медицинской помощи";
- на первой странице вы увидите собственно карту;
- в фильтре можно выбрать один, или же сразу два пункта по форме собственности: "Частная (без ФЛП)" и "ФЛП".
- также выберите в фильтре необходимый вам населенный пункт. В таблице под картой будет отображаться информация об адресах, контактах и врачах медицинских учреждений.
- после выбора врача вам отобразится информация о нем: ФИО, специализация. В частности можно увидеть количество деклараций, которые он имеет в настоящее время. Если же в колонке "Лимит" вы увидите символ в виде стрелки вверх, это означает, что врач заключает декларации с новыми пациентами.
"В любом случае советуем позвонить в медицинское учреждение, чтобы спросить, заключает ли определенный врач декларации с новыми пациентами", - добавляет Минздрав.
Если у вас нет возможности воспользоваться дашбордом, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как украинцам получить электронный рецепт на "Доступні ліки" или другие рецептурные препараты, даже если у них нет мобильного телефона.
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