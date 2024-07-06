Можно ли заключить декларацию с семейным врачом в частной клинике: ответ Минздрава

Все больше частных клиник и врачей заключают договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Каждый желающий имеет возможность найти врача, который еще не достиг лимита деклараций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Если у вас нет возможности воспользоваться дашбордом, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77.

"В любом случае советуем позвонить в медицинское учреждение, чтобы спросить, заключает ли определенный врач декларации с новыми пациентами", - добавляет Минздрав.

Для того чтобы узнать, какие врачи оказывают медицинскую помощь по договору с НСЗУ, необходимо:

Напомним, РБК-Украина писало о том, как украинцам получить электронный рецепт на "Доступні ліки" или другие рецептурные препараты, даже если у них нет мобильного телефона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.