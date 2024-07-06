ua en ru
Сб, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Можно ли заключить декларацию с семейным врачом в частной клинике: ответ Минздрава

Суббота 06 июля 2024 15:07
UA EN RU
Можно ли заключить декларацию с семейным врачом в частной клинике: ответ Минздрава Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Все больше частных клиник и врачей заключают договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Каждый желающий имеет возможность найти врача, который еще не достиг лимита деклараций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Для того чтобы узнать, какие врачи оказывают медицинскую помощь по договору с НСЗУ, необходимо:

  • на сайте НСЗУ откройте дашборд "Электронная карта мест оказания первичной медицинской помощи";
  • на первой странице вы увидите собственно карту;
  • в фильтре можно выбрать один, или же сразу два пункта по форме собственности: "Частная (без ФЛП)" и "ФЛП".
  • также выберите в фильтре необходимый вам населенный пункт. В таблице под картой будет отображаться информация об адресах, контактах и врачах медицинских учреждений.
  • после выбора врача вам отобразится информация о нем: ФИО, специализация. В частности можно увидеть количество деклараций, которые он имеет в настоящее время. Если же в колонке "Лимит" вы увидите символ в виде стрелки вверх, это означает, что врач заключает декларации с новыми пациентами.

"В любом случае советуем позвонить в медицинское учреждение, чтобы спросить, заключает ли определенный врач декларации с новыми пациентами", - добавляет Минздрав.

Если у вас нет возможности воспользоваться дашбордом, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как украинцам получить электронный рецепт на "Доступні ліки" или другие рецептурные препараты, даже если у них нет мобильного телефона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Россияне запустили по Украине почти 30 дронов. Сколько сбила ПВО
Россияне запустили по Украине почти 30 дронов. Сколько сбила ПВО
DAILY
"Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело
Марина Григоренкоспециально для РБК-Украина "Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело