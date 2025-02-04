Чи можна сідати за кермо із простроченими правами: водіям варто знати

Чи можна сідати за кермо із простроченими правами

У Головному сервісному центрі МВС громадянам нагадали, чи можна пересуватись дорогами України, якщо закінчився термін дії посвідчення водія.

"Так! Посвідчення водія, термін дії якого закінчився в період воєнного стану, продовжує діяти на всій території України", - наголосили у ГСЦ МВС.

Уточнюється, що замінити водійське посвідчення можливо після скасування воєнного стану в країні.

Крім того, для цього можна звернутися до сервісного центру МВС, який наразі відновив надання послуг.

Відповідь ГСЦ МВС на питання про прострочене посвідчення водія (скриншот: hsc.gov.ua)

Зазначимо, що у водія в Україні може бути лише одне чинне водійське посвідчення. Тобто при обміні або відновленні документа особа щоразу отримує посвідчення водія із новим номером та серією.

При виготовленні нового документу - старий перестає бути чинним. Це стосується:

і посвідчення водія, виготовленого на фізичному бланку (пластиковому) з його відображенням в електронній формі;

і е-посвідчення водія, яке формується в електронній формі без виготовлення на фізичному бланку.

Термін дії посвідчення водія в Україні зараз - 30 років (а виданого вперше - 2 роки).

Замовити відновлення або обмін посвідчення водія в Україні можливо у різний спосіб: