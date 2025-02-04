Можно ли садиться за руль с просроченными правами: водителям стоит знать

Можно ли садиться за руль с просроченными правами

В Главном сервисном центре МВД гражданам напомнили, можно ли передвигаться по дорогам Украины, если закончился срок действия водительского удостоверения.

"Да! Водительское удостоверение, срок действия которого истек в период военного положения, продолжает действовать на всей территории Украины", - отметили в ГСЦ МВД.

Уточняется, что заменить водительское удостоверение возможно после отмены военного положения в стране.

Кроме того, для этого можно обратиться в сервисный центр МВД, который сейчас возобновил предоставление услуг.

Ответ ГСЦ МВД на вопрос о просроченном водительском удостоверении (скриншот: hsc.gov.ua)

Отметим, что у водителя в Украине может быть только одно действующее водительское удостоверение. То есть при обмене или восстановлении документа человек каждый раз получает водительское удостоверение с новым номером и серией.

При изготовлении нового документа - старый перестает быть действующим. Это касается:

и водительского удостоверения, изготовленного на физическом бланке (пластиковом) с его отображением в электронной форме;

и е-удостоверения водителя, которое формируется в электронной форме без изготовления на физическом бланке.

Срок действия водительского удостоверения в Украине сейчас - 30 лет (а выданного впервые - 2 года).

Заказать восстановление или обмен водительского удостоверения в Украине возможно разными способами: