Не лише штраф. Юрист пояснив, як можуть покарати водія за підробку прав

За підробку та використання нелегального водійського посвідчення українців, згідно з Кримінальним кодексом, можуть покарати не лише штрафом.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко .

Як можуть покарати українців за підроблене водійське посвідчення

Експерт нагадав, що відповідно до пункту 2 "Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" (затвердженого постановою Кабінету міністрів №340 від 8 травня 1993 р. - у редакції постанови уряду №511 від 20 травня 2009 р.) особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія України - на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

Виняток із правила - випадки встановлення особам тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами.

"Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус - у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами", - пояснив юрист.

Він уточнив, що зразок і технічний опис бланків національного та міжнародного посвідчення водія затверджені постановою КМУ №844 від 16 вересня 2020 року.

"Отже, лише отримане у встановленому "Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" порядку посвідчення водія надає особі право керування ТЗ та підтверджує її спеціальний статус", - додав адвокат.

Водночас він зауважив, що в інтернеті нерідко можна зустріти оголошення, які пропонують за певну грошову винагороду виготовлення посвідчення водія з гарантією того, що таке "посвідчення":

буде виготовлене на офіційному бланку;

нічим не відрізнятиметься від посвідчення водія, виданого відповідним сервісним центром МВС.

"Однак, слід пам'ятати, що придбане по оголошенню в інтернеті посвідчення водія не матиме статусу офіційного документа і не надаватиме його власнику право керування транспортним засобом", - наголосив Буліменко.

Більше того, за його словами, факт підроблення посвідчення водія, найімовірніше, буде виявлено при першій же перевірці документів водія працівниками поліції.

Магістр права розповів, що використання завідомо підробленого документа є кримінальним правопорушенням та тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, у вигляді:

або штрафу в розмірі до 850 гривень;

або пробаційного нагляду на строк до двох років;

або обмеження волі на той самий строк.

"Тому краще отримати посвідчення водія, успішно склавши іспити для отримання права керування транспортними засобами в сервісному центрі МВС, ніж, використовуючи підроблене посвідчення водія, понести за це кримінальну відповідальність", - підсумував адвокат.