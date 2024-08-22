Чи можна позбавити спадку, якщо дорослі не доглядали за батьками: пояснення юриста

В Україні позбавити право на спадок можна навіть тих людей, у яких за законом є обов’язкова частка в спадкуванні. Зокрема, коли діти не доглядали за немічними батьками.

За яких умов суд може усунути від права спадкування, у коментарі РБК-Україна пояснив керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександр Курявий .

Кого не можна позбавити права на спадкування частки

Бувають ситуації, що за старими і немічними батьками доглядає хтось один із дорослих дітей, а інші не допомагають. Якщо стара людина помирає, не залишивши заповіту, може виникнути спір, що на спадок має право той, хто доглядав. Ми запитали юриста, чи можна позбавити права на частку у спадку того з дітей, хто не брав участі у догляді за батьком чи матір'ю.

"Позбавити права на спадок дітей померлого можливо в окремих випадках та за сукупності відповідних умов. Важливо знати, що не можна позбавити спадку дітей померлого, якщо вони є малолітніми чи неповнолітніми особами, адже вони за законом обов’язково мають право на спадкування частки", - пояснює Олександр Курявий.

Якщо діти повнолітні, але непрацездатні, вони також мають обов’язкову частку для спадкування. Це стосується і непрацездатних вдів (вдівців) та непрацездатних батьків спадкодавця, зазначає він.

"Під поняттям непрацездатний слід розуміти осіб, які отримують пенсію, наприклад, як особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп або у зв’язку з втратою годувальника", - додає юрист.

Він звертає увагу, що стаття 1224 Цивільного кодексу України визначає можливість позбавлення прав на спадкування навіть таких осіб, у яких за законом є обов’язкова частка в спадкуванні.

"В нашому випадку, коли інші діти померлого не доглядали за ним, можна усунути їх від права спадкування, якщо вони ухилялися від надання допомоги спадкодавцю, який був у безпорадному стані через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво", - каже Олександр Курявий.

За яких умов суд може позбавити права на спадок

Суд при прийняті рішення буде керуватися наявністю сукупності трьох обставин:

чи мали можливість діти надавати допомогу;

чи перебував померлий в безпорадному стані;

чи звертався померлий за допомогою до дітей.

"Тобто, якщо померлий не міг забезпечувати свої потреби та просив допомоги у дітей, а вони в свою чергу, маючи можливість допомогти, ігнорували це прохання – вони можуть бути позбавлені права спадкування за рішенням суду", - пояснює Олександр Курявий.

Фото: Суд в Україні (gettyimages.com)

В усіх інших випадках позбавити спадкоємців права на обов’язкову частку спадщини буде неможливо без наявності сукупності цих трьох обставин, зауважує юрист.

"Цей перелік обставини є вичерпним. Така часта обставина як неспілкування померлого та його дітей протягом тривалого часу не свідчить про факт умисного ухилення дітьми від надання допомоги, тому суд не прийме ці доводи до уваги під час прийняття рішення", - зазначає він.

Які рішення суди приймають у таких справах

Таку логіку прийняття рішень судом можна прослідкувати і у справі № 753/21722/13-ц 2018 року, звертає увагу Олександр Курявий. Чоловік померлої просив усунути від права на спадкування її батьків.

"Суд зауважив, що згідно з поясненнями позивача, відповідної допомоги від батьків не бажала сама спадкодавець. І саме за її волею він не повідомляв батьків про стан її здоров’я, що також стало підставою для відмови у позові", - розповів юрист.

Також Святошинський райсуд Києва у 2009 році задовільнив позов С. до Л. про усунення від права на спадкування за законом.

"Це рішення було скасоване апеляційним судом Києва та ухвалено нове, оскільки судом першої інстанції не було досліджено та відповідно враховано можливість або неможливість відповідачки-спадкоємиці надавати допомогу спадкодавцеві", - зазначив Олександр Курявий.

Апеляційний суд тоді встановив, що відповідачка у цій справі сама є пенсіонеркою, з 2005 року хворіє на дисциркулярну енцефалопатію третьої стадії (атрофія головного мозку), і до того, як захворіла, у силу своїх можливостей надавала допомогу своєму батькові.

"У зв'язку з тим, що ці обставини не були спростовані, апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, яким відмовив позивачу у задоволенні позову про усунення від спадкування", - зауважив юрист.