Можно ли лишить наследства, если взрослые не ухаживали за родителями: объяснение юриста

В Украине лишить права на наследство можно даже тех людей, у которых по закону есть обязательная доля в наследовании. В частности, когда дети не ухаживали за немощными родителями.

При каких условиях суд может отстранить от права наследования, в комментарии РБК-Украина объяснил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый .

Кого нельзя лишить права на наследование доли

Бывают ситуации, что за старыми и немощными родителями ухаживает один из взрослых детей, а другие не помогают. Если старый человек умирает, не оставив завещания, может возникнуть спор, что на наследство имеет право тот, кто ухаживал. Мы спросили юриста, можно ли лишить права на долю в наследстве того из детей, кто не участвовал в уходе за отцом или матерью.

"Лишить права на наследство детей умершего возможно в отдельных случаях и при совокупности соответствующих условий. Важно знать, что нельзя лишить наследства детей умершего, если они малолетние или несовершеннолетние лица, ведь они по закону обязательно имеют право на наследование доли", – объясняет Александр Курявый.

Если дети совершеннолетние, но нетрудоспособные, они также имеют обязательную долю наследования. Это касается и нетрудоспособных вдов (вдовцев) и нетрудоспособных родителей наследодателя, отмечает он.

"Под понятием нетрудоспособный следует понимать лиц, получающих пенсию, например, как лица с инвалидностью I, II, III групп или в связи с потерей кормильца", – добавляет юрист.

Он обращает внимание, что статья 1224 Гражданского кодекса Украины определяет возможность лишения прав на наследование даже таких лиц, у которых по закону есть обязательная доля в наследовании.

"В нашем случае, когда другие дети умершего не ухаживали за ним, можно отстранить их от права наследования, если они уклонялись от оказания помощи наследодателю, который был в беспомощном состоянии из-за пожилого возраста, тяжелой болезни или увечья", - говорит Александр Курявый.

При каких условиях суд может лишить права наследования

Суд при принятии решения будет руководствоваться наличием совокупности трех обстоятельств:

имели ли возможность дети оказывать помощь;

находился ли умерший в беспомощном состоянии;

обращался ли умерший за помощью к детям.

"То есть если умерший не мог обеспечивать свои потребности и просил помощи у детей, а они в свою очередь, имея возможность помочь, игнорировали эту просьбу - они могут быть лишены права наследования по решению суда", - объясняет Александр Курявый.

Фото: Суд в Украине (gettyimages.com)

Во всех остальных случаях лишить наследников права на обязательную долю наследства будет невозможно без наличия совокупности этих трех обстоятельств, отмечает юрист.

"Этот перечень обстоятельства исчерпывающий. Такое частое обстоятельство как необщение умершего и его детей в течение длительного времени не свидетельствует о факте умышленного уклонения детьми от оказания помощи, поэтому суд не примет эти доводы во внимание при принятии решения", - отмечает он.

Какие решения суды принимают по таким делам

Такую логику принятия решений судом можно проследить и по делу №753/21722/13-ц 2018 года, обращает внимание Александр Курявый. Муж умершей просил отстранить от права на наследование ее родителей.

"Суд отметил, что согласно пояснениям истца, соответствующей помощи от родителей не желала сама наследодатель. И именно по ее воле он не сообщал родителям о состоянии ее здоровья, что также стало основанием для отказа в иске", - рассказал юрист.

Также Святошинский райсуд Киева в 2009 году удовлетворил иск С. к Л. об отстранении от права на наследование по закону.

"Это решение было отменено апелляционным судом Киева и принято новое, поскольку судом первой инстанции не была исследована и соответственно учтена возможность или невозможность ответчицы-наследницы оказывать помощь наследодателю", - отметил Александр Курявый.

Апелляционный суд тогда установил, что ответчица по этому делу сама является пенсионеркой, с 2005 года болеет дисциркулярной энцефалопатией третьей стадии (атрофия головного мозга), и до того, как заболела, в силу своих возможностей оказывала помощь своему отцу.

"В связи с тем, что эти обстоятельства не были опровергнуты, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым отказал истцу в удовлетворении иска об отстранении от наследования", - обратил внимание юрист.