Чи можна перетнути кордон України з внутрішнім паспортом: відповідь ДПСУ

Перетин кордону відбувається як з українського боку, так і через кордон суміжних країн, з якими межує Україна, нагадує Демченко.

"У перші місяці суміжні країни активно йшли на те, щоб люди могли перетинати кордон у тому числі й за внутрішніми паспортами. Але є угоди, які визначають перелік документів, які дають підстави на перетин кордону", – коментує спікер ДПСУ.

В першу чергу йдеться про закордонний паспорт. Тому зараз фактично суміжні країни повернулися до того, що люди повинні мати закордонний паспорт для перетину кордону.

Фото: Суміжні країни повернулися до того, що люди повинні мати закордонний паспорт для перетину кордону – речник ДПСУ (Getty Images)

"Але якщо людина перетинає кордон як біженець – слідуючи у першу чергу з районів, де ведуться бойові дії – і у неї є об'єктивні підстави, що не вдається поновити швидко або зробити закордонний паспорт, то тоді у виключних випадках суміжна сторона може пропустити громадян України за внутрішніми паспортами", – додає він.

Спікер Держприкордонслужби додав, що відомство зараз також вивчає обставини виїзду, можемо контактувати із прикордонниками суміжної країни для того, щоб зрозуміти, чи вони пропустять людину за таких обставин за внутрішнім паспортом.