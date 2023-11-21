Можно ли пересечь границу Украины с внутренним паспортом: ответ ГПСУ

Пересечение границы происходит как с украинской стороны, так и через границу сопредельных стран, с которыми граничит Украина, напоминает Демченко.

"В первые месяцы смежные страны активно шли на то, чтобы люди могли пересекать границу в том числе и по внутренним паспортам. Но есть соглашения, которые определяют перечень документов, которые дают основания для пересечения границы", – комментирует спикер ГПСУ.

В первую очередь речь идет о загранпаспорте. Поэтому сейчас фактически сопредельные страны вернулись к тому, что люди должны иметь загранпаспорт для пересечения границы.

Фото: Смежные страны вернулись к тому, что люди должны иметь загранпаспорт для пересечения границы – спикер ГПСУ (Getty Images)

"Но если человек пересекает границу как беженец – следуя в первую очередь из районов, где ведутся боевые действия – и у него есть объективные основания, которые не удается восстановить быстро или сделать загранпаспорт, то тогда в исключительных случаях смежная сторона может пропустить граждан Украины по внутренним паспортам", – добавляет он.

Спикер Госпогранслужбы добавил, что ведомство сейчас также изучает обстоятельства выезда, можем контактировать с пограничниками сопредельной страны для того, чтобы понять, пропустят ли они человека при таких обстоятельствах по внутреннему паспорту.