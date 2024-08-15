Чи можна отримати послуги у ЦНАП не за місцем проживання: пояснення

Нагадаємо, ми писали, як документи потрібні для реєстрації нерухомості у ЦНАП та скільки це коштує.

Також ми розповідали про топ-5 послуг, за якими найбільше звертаються до ЦНАПів влітку.

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