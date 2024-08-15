Можно ли получить услуги в ЦНАП не по месту жительства: объяснение

Напомним, мы писали, как документы нужны для регистрации недвижимости в ЦНАПе и сколько это стоит.

Также мы рассказывали о топ-5 услугах, за которыми больше всего обращаются в ЦНАП летом.

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