Чи можна отримати грант, якщо раніше навчався в університеті: у МОН дали відповідь

МОН роз'яснило умови отримання грантів. Грант можуть отримати ті, хто набрав понад 170 балів на національному мультипредметному тесті (НМТ). Це обов’язково для певних спеціальностей, таких як журналістика, право, економіка, міжнародні відносини та інші

Грант доступний лише для тих студентів, які вперше вступили до університету. Ті, хто вже навчається на бюджетній формі, не можуть його отримати. Однак, якщо студент буде відрахований з бюджетної форми до 31 жовтня, він може претендувати на грант.

Якщо грант не відображається у додатку "Дія", потрібно оновити розширення до останньої версії. Якщо ж кошти за навчання вже сплачені, університет має врахувати грант для наступних платежів або повернути студенту надмірно сплачену суму.