Можно ли получить грант, если раньше учился в университете: в МОН ответили

МОН разъяснило условия получения грантов. Грант могут получить набравшие более 170 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Это обязательно для определенных специальностей, таких как журналистика, право, экономика, международные отношения и другие.

Грант доступен только студентам, которые впервые поступили в университет. Те, кто учится на бюджетной форме, не могут его получить. Однако если студент будет отчислен из бюджетной формы до 31 октября, он может претендовать на грант.

Если грант не отображается в приложении "Дия", необходимо обновить расширение до последней версии. Если средства за обучение уже оплачены, университет должен учесть грант для последующих платежей или вернуть студенту чрезмерно уплаченную сумму.