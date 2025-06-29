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Чи можна набрати вагу від полуниці? Факт, який може вас здивувати

Неділя 29 червня 2025 13:46
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Чи можна набрати вагу від полуниці? Факт, який може вас здивувати Фото: Чи можна від полуниці набрати вагу (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зараз сезон полуниці. Багатьох людей цікавить, чи можна від цієї ягоди набрати вагу?

Чи калорійна полуниця та, чи можна від неї погладшати, розповідає РБК-Україна з посиланням на Onet.

Скільки калорій в полуниці?

Полуниця - один із найменш калорійних фруктів. У 100 грамах міститься близько 32 ккал. Це менше, ніж у яблуці чи банані. Крім того, полуниця складається приблизно на 90% з води та містить невелику кількість натуральних цукрів (фруктози).

Завдяки цьому вона ідеально підходить для дієти, що полегшує жироспалювання.

Наприклад, одна склянка полуниці (приблизно 150 г) містить лише 45-50 ккал - менше, ніж невелика чашка натурального йогурту. Дійсно важко з'їсти достатньо фруктів, щоб перевищити свою добову потребу в калоріях. Саме надлишок калорій є основною причиною збільшення ваги.

Проблема не в самій полуниці, а в тому, що ми часто до неї додаємо. Багато людей тягнуться до цукру, збитих вершків, 18% вершків, тістечок, вафель або морозива як доповнення до цих фруктів.

Ці доповнення є справжньою калорійною пасткою.

Наприклад, порція полуниці (200 г) з двома столовими ложками цукру вже становить близько 130 ккал. Якщо додати до цього дві столові ложки 18% вершків, кількість калорій збільшується ще на 100 ккал. В результаті ця страва може забезпечити понад 230 ккал, більшість з яких надходить з жиру та цукру. Якщо додати вафлю або пісочне тісто, загальна енергетична цінність легко перевищує 500 ккал.

Чи можна набрати вагу, вживаючи полуницю?

Теоретично, так, але лише якщо їсти її величезну кількість і перевищувати свою добову норму калорій. Однак це правило стосується всіх продуктів, не лише полуниці. Навіть найкорисніша їжа, вживана в надмірних кількостях, може призвести до збільшення ваги. Однак, якщо їсти полуницю помірно, без будь-яких калорійних добавок, вона є чудовим вибором як у дієті для зниження калорій, так і у вашому щоденному меню.

Вона містить клітковину, вітамін С, антиоксиданти та має низький глікемічний індекс, а це означає, що не викликає різких стрибків рівня цукру в крові.

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