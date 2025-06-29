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Можно ли набрать вес от клубники? Факт, который может вас удивить

Воскресенье 29 июня 2025 13:46
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Можно ли набрать вес от клубники? Факт, который может вас удивить Фото: Можно ли от клубники набрать вес (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

В Украине сейчас сезон клубники. Многих людей интересует, можно ли от этой ягоды набрать вес?

Калорийна ли клубника и можно ли от нее поправиться, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Сколько калорий в клубнике?

Клубника - один из наименее калорийных фруктов. В 100 граммах содержится около 32 ккал. Это меньше, чем в яблоке или банане. Кроме того, клубника состоит примерно на 90% из воды и содержит небольшое количество натуральных сахаров (фруктозы).

Благодаря этому она идеально подходит для диеты, облегчающей жиросжигание.

Например, один стакан клубники (примерно 150 г) содержит всего 45-50 ккал - меньше, чем небольшая чашка натурального йогурта. Действительно трудно съесть достаточно фруктов, чтобы превысить свою суточную потребность в калориях. Именно избыток калорий является основной причиной увеличения веса.

Проблема не в самой клубнике, а в том, что мы часто к ней добавляем. Многие люди тянутся к сахару, взбитым сливкам, 18% сливок, пирожным, вафлям или мороженому в качестве дополнения к этим фруктам.

Эти дополнения являются настоящей калорийной ловушкой.

Например, порция клубники (200 г) с двумя столовыми ложками сахара уже составляет около 130 ккал. Если добавить к этому две столовые ложки 18% сливок, количество калорий увеличивается еще на 100 ккал. В результате это блюдо может обеспечить более 230 ккал, большинство из которых поступает из жира и сахара. Если добавить вафлю или песочное тесто, общая энергетическая ценность легко превышает 500 ккал.

Можно ли набрать вес, употребляя клубнику?

Теоретически, да, но только если есть ее огромное количество и превышать свою суточную норму калорий. Однако это правило касается всех продуктов, не только клубники. Даже самая полезная пища, употребляемая в чрезмерных количествах, может привести к увеличению веса. Однако, если есть клубнику умеренно, без каких-либо калорийных добавок, она является отличным выбором как в диете для снижения калорий, так и в вашем ежедневном меню.

Она содержит клетчатку, витамин С, антиоксиданты и имеет низкий гликемический индекс, а это означает, что не вызывает резких скачков уровня сахара в крови.

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