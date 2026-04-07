Чи можна керувати авто, якщо термін дії прав закінчився: важливе роз'яснення МВС

Під час воєнного стану в Україні діють спрощення для водіїв, зокрема щодо використання посвідчення водія із закінченим строком дії. Однак це правило має свої обмеження.
РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС роз'яснює правила користування такими документами.
Головне:
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №184, особи допускаються до керування авто навіть зі старим документом. Це правило діє під час воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення.
Спрощення стосується саме посвідчень водія, виданих вперше терміном на 2 роки. Користуватися таким протермінованим документом можливо, проте варто враховувати, що він вважається нечинним, особливо якщо ви плануєте подорож за кордон.
Попри діюче спрощення, водіям рекомендують не зволікати та за можливості здійснити обмін посвідчення. Це дозволить уникнути непорозумінь у майбутньому та забезпечить актуальність документів.
Обмін посвідчення можна здійснити двома способами:
Консультацію щодо послуг можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках ГСЦ МВС у соцмережах.
