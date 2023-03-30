Чи можна дипломатією завершити війну з РФ: відповідь Кулеби

"Кожна війна завершується дипломатією. Тобто підписується на папері питання, яким чином ви досягнете завершення війни. Сьогодні моя робота як глави МЗС, яким чином поставити більше зброї в Україну, щоб зробити армію сильнішою і сьогодні всі сфокусовані на цій ідеї", - заявив Кулеба.

Як пояснив міністр, Міністерство закордонних справ працює над посиленням нашої армії, аби якнайшвидше наблизити війну до моменту переговорів. Водночас шлях до досягнення миру був сформульований під час виступу президента України Володимира Зеленського на G20.

"Але те, що робить Росія, говорить саме за себе. Вони не хочуть вирішувати шляхом дипломатії, вони хочуть це вирішувати на полі бою", - додав Кулеба.