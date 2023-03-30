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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можна дипломатією завершити війну з РФ: відповідь Кулеби

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ескалаційні кроки з боку Росії говорять про те, що вона не готова завершити війну проти України дипломатичним шляхом й бажає вирішувати це на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час дискусії, організованої Chatham House.

"Кожна війна завершується дипломатією. Тобто підписується на папері питання, яким чином ви досягнете завершення війни. Сьогодні моя робота як глави МЗС, яким чином поставити більше зброї в Україну, щоб зробити армію сильнішою і сьогодні всі сфокусовані на цій ідеї", - заявив Кулеба.

Як пояснив міністр, Міністерство закордонних справ працює над посиленням нашої армії, аби якнайшвидше наблизити війну до моменту переговорів. Водночас шлях до досягнення миру був сформульований під час виступу президента України Володимира Зеленського на G20.

"Але те, що робить Росія, говорить саме за себе. Вони не хочуть вирішувати шляхом дипломатії, вони хочуть це вирішувати на полі бою", - додав Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кулеба пояснив чому небезпечно вважати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ вирішальним.

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