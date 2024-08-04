Чи можна чоловікам з інвалідністю продовжити відстрочку за кордоном: відповідь юриста

Чи можна продовжити відстрочку за кордоном

"Безпосередньо продовжити відстрочку за кордоном, як правило, неможливо. Однак, у деяких випадках можуть бути винятки", - каже юрист.

Наприклад, якщо:

між Україною та країною перебування укладена міжнародна угода, яка регулює питання військового обліку громадян однієї країни, що перебувають на території іншої

в країні перебування є представництво українського ТЦК та СП, яке може надавати певні послуги, пов'язані з військовим обліком

у деяких випадках може бути можливість дистанційного оформлення необхідних документів через електронні сервіси або за дорученням

Чи треба повертатись в Україну для продовження відстрочки

Для проходження військово-лікарської комісії та оформлення необхідних документів, як правило, потрібно особисто з’явитися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, тож чоловікам з інвалідністю для продовження відстрочки потрібно буде повернутись в Україну.

"Якщо це не можливо, тоді потрібно звернутися за консультацією до українського консульства або посольства в країні перебування. Важливо розуміти, що ситуація з мобілізацією в Україні динамічна, тому законодавство може змінюватися", - говорить Франчук.

Яке покарання за непоновлення відстрочки

"Чоловік з інвалідністю, який не поновив свою відстрочку, може бути підданий адміністративному або кримінальному покаранню, залежно від обставин та тривалості непоновлення. Конкретне покарання визначається судом і може включати штрафи або навіть кримінальну відповідальність у випадку серйозних порушень", - каже юрист.

Загалом, можна виділити такі можливі наслідки: