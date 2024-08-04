Чи можна чоловікам з інвалідністю продовжити відстрочку за кордоном: відповідь юриста

Чоловіки з інвалідністю можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Однак для її продовження необхідно слідувати встановленим процедурам. Втім, що робити, якщо громадянин перебуває за кордоном і не може поки повернутись в Україну?
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, чи можна за кордоном продовжити відстрочку чоловікам з інвалідністю та що буде, якщо цього не зробити.
"Безпосередньо продовжити відстрочку за кордоном, як правило, неможливо. Однак, у деяких випадках можуть бути винятки", - каже юрист.
Наприклад, якщо:
Для проходження військово-лікарської комісії та оформлення необхідних документів, як правило, потрібно особисто з’явитися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, тож чоловікам з інвалідністю для продовження відстрочки потрібно буде повернутись в Україну.
"Якщо це не можливо, тоді потрібно звернутися за консультацією до українського консульства або посольства в країні перебування. Важливо розуміти, що ситуація з мобілізацією в Україні динамічна, тому законодавство може змінюватися", - говорить Франчук.
"Чоловік з інвалідністю, який не поновив свою відстрочку, може бути підданий адміністративному або кримінальному покаранню, залежно від обставин та тривалості непоновлення. Конкретне покарання визначається судом і може включати штрафи або навіть кримінальну відповідальність у випадку серйозних порушень", - каже юрист.
Загалом, можна виділити такі можливі наслідки:
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