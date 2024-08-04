Можно ли мужчинам с инвалидностью продлить отсрочку за границей: ответ юриста

Мужчины с инвалидностью могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Однако для ее продления необходимо следовать установленным процедурам. Однако, что делать, если гражданин находится за границей и пока не может вернуться в Украину?
РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, можно ли за рубежом продлить отсрочку мужчинам с инвалидностью и что будет, если этого не сделать.
"Непосредственно продлить отсрочку за границей, как правило, невозможно. Однако, в некоторых случаях могут быть исключения", - говорит юрист.
Например, если:
Для прохождения военно-врачебной комиссии и оформления необходимых документов, как правило, нужно лично явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, поэтому мужчинам с инвалидностью для продления отсрочки нужно будет вернуться в Украину.
"Если это невозможно, тогда нужно обратиться за консультацией в украинское консульство или посольство в стране пребывания. Важно понимать, что ситуация с мобилизацией в Украине динамичная, поэтому законодательство может меняться", - говорит Франчук.
"Мужчина с инвалидностью, не возобновивший свою отсрочку, может быть подвергнут административному или уголовному наказанию, в зависимости от обстоятельств и продолжительности невозобновления. Конкретное наказание определяется судом и может включать штрафы или даже уголовную ответственность в случае серьезных нарушений", - говорит юрист.
В общем, можно выделить следующие возможные последствия:
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