Чи можливий відкритий напад з боку Білорусі та чи загрожує це Києву: відповідь Буданова

Попри заяви про перекидання військ Росії до Білорусі, ризик відкриття другого фронту малоймовірний через низький бойовий потенціал.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови ГУР Кирила Буданова в інтерв'ю для "Української правди".
Як відзначив Буданов, історії про відкриття другого фронту з боку Білорусі ширяться мережею кожні півтора місяця. Водночас реальність трохи інша:
"Станом на зараз (ризик повторного наступу, - ред.) такого немає. Чи можна таке зробити теоретично? Можна. Для цього буде потрібно десь два або два з половиною тижні перекидання військ. Цього немає", - заявив Буданов.
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