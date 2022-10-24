Возможно ли открытое нападение со стороны Беларуси и угрожает ли это Киеву: ответ Буданова

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы ГУР Кирилла Буданова в интервью "Украинской правде".

Риск открытого вторжения Беларуси

Как отметил Буданов, истории об открытии второго фронта со стороны Беларуси распространяются сетью каждые полтора месяца. В то же время реальность несколько иная:

россияне опрокидывают туда определенное количество подразделений, однако признаков формирования ударных группировок нет. По состоянию на сегодняшний день в Беларусь были отправлены около 3,2 тысячи человек;

Белоруссия всю свою технику из баз долгосрочного хранения отправляет в Россию;

фактически Беларуси нечем воевать против Украины.

Риск очередной попытки захватить Киев

"По состоянию на сейчас (риск повторного наступления, - ред.) такого нет. Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели опрокидывания войск. Этого нет", - заявил Буданов.