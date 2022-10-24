Возможно ли открытое нападение со стороны Беларуси и угрожает ли это Киеву: ответ Буданова

Несмотря на заявления о перебросе войск России в Беларусь, риск открытия второго фронта маловероятен из-за низкого боевого потенциала.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы ГУР Кирилла Буданова в интервью "Украинской правде".
Как отметил Буданов, истории об открытии второго фронта со стороны Беларуси распространяются сетью каждые полтора месяца. В то же время реальность несколько иная:
"По состоянию на сейчас (риск повторного наступления, - ред.) такого нет. Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели опрокидывания войск. Этого нет", - заявил Буданов.
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