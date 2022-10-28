Возможен ли большой обмен "всех на всех" с РФ: ответ омбудсмена

Большой обмен "всех на всех" пока не устраивает Россию, но украинские власти работают над этим вопросом.

"Украинская власть действительно предлагает России большой обмен – всех на всех. Это не устраивает пока РФ. Но мы над этим работаем. Часто ли изменяются планы? Это уже – детали. А их я сказать не могу, чтобы просто не помешать обменам. Единственное, что могу сказать, что это очень трудно, потому что меняются подходы и условия (со стороны россиян – ред.), что-нибудь происходит для того, чтобы нам точно не облегчить работу", – отметил Лубинец.

По его словам, обмены являются сложной процедурой. Но, несмотря на всю сложность, они происходят. Украина будет довольна обменами только тогда, когда удастся вернуть всех украинцев, которые находятся в плену.