Чи можливий для України в’єтнамський сценарій? Відповідь Келлога

Кіт Келлог підкреслив, що, незважаючи на тривалий конфлікт, Україна здатна зберегти державність і протистояти зовнішнім загрозам.

Келлог порівняв потенційні сценарії війни з історичним досвідом США у В’єтнамі, відзначивши, що Україна має значно кращу внутрішню стійкість і міжнародну підтримку.

"Я бачив українців під час тривоги в метро. Вони не збивалися в купку, а гордо співали національний гімн. Це неповторно і свідчить про те, що Україна не може зникнути як держава", - зазначив спецпредставник.

Основні характеристики "в’єтнамського сценарію"

Термін походить від В’єтнамської війни (1955–1975), коли США, маючи значну військову перевагу, не змогли перемогти Північний В’єтнам і націоналістичні сили, що призвело до політичної поразки та масштабних втрат.

У сучасному контексті, наприклад щодо України, "в’єтнамський сценарій" означає ризик затяжного конфлікту з виснажливими втратами та потенційною деморалізацією, навіть якщо країна має сильну армію або міжнародну підтримку.