Чи можливий референдум про мирний план: Мережко зі "Слуги народу" дав пояснення

"Я не можу це уявити. Не бачу наразі якогось сенсу в проведенні референдуму. Якщо йдеться про предмет референдуму, ще не зрозуміло, що може бути предметом референдуму", - висловився він.

Мережко підкреслив, що будь-які територіальні зміни неможливі з точки зору Конституції, яка забороняє порушення територіальної цілісності.

Він додав, що проводити референдум під час воєнного стану та війни практично неможливо.

"Тобто я наразі можу помилятися тут, але як юрист-міжнародник я не бачу сенсу для проведення такого референдуму. Не кажучи вже про те, що проводити референдум під час воєнного стану, під час війни - це неможливо", - сказав депутат.

На його думку, як теоретична ідея це може обговорюватися, але аналіз необхідних передумов показує, що наразі зовсім незрозуміло, чи взагалі вона має сенс.