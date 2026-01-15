Возможен ли референдум о мирном плане: Мережко из "Слуги народа" дал объяснения

"Я не могу это представить. Не вижу пока какого-то смысла в проведении референдума. Если речь идет о предмете референдума, еще не понятно, что может быть предметом референдума", - высказался он.

Мережко подчеркнул, что любые территориальные изменения невозможны с точки зрения Конституции, которая запрещает нарушение территориальной целостности.

Он добавил, что проводить референдум во время военного положения и войны практически невозможно.

"То есть я сейчас могу ошибаться здесь, но как юрист-международник я не вижу смысла для проведения такого референдума. Не говоря уже о том, что проводить референдум во время военного положения, во время войны - это невозможно", - сказал депутат.

По его мнению, как теоретическая идея это может обсуждаться, но анализ необходимых предпосылок показывает, что пока совершенно непонятно, имеет ли вообще она смысл.