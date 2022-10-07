Чи можливий повторний наступ росіян на Київ: відповідь Наєва

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі національного телемарафону.

"Він (повторний наступ на Київ – ред.) можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці", - зазначив Наєв.

Він також висловив думку, що Білорусь може розпочати війну в Україні лише тоді, коли отримає відповідну команду від Росії.

"Якщо будуть зміни обстановки у супротивника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", - запевнив Наєв.