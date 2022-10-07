Чи можливий повторний наступ росіян на Київ: відповідь Наєва

Повторний наступ російських військ на Київ можливий, проте для формування таких сил окупантам знадобиться 2-3 місяці.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі національного телемарафону.
"Він (повторний наступ на Київ – ред.) можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці", - зазначив Наєв.
Він також висловив думку, що Білорусь може розпочати війну в Україні лише тоді, коли отримає відповідну команду від Росії.
"Якщо будуть зміни обстановки у супротивника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", - запевнив Наєв.
Раніше ми писали, що захоплення Києва у пріоритетах Путіна, проте наразі немає загрози того, що росіяни знову спробують наступати на столицю. Так, накопичення ворогом сил для вторгнення немає.
Також повідомлялося, що австрійський військовий аналітик Том Купер зазначав, що Росія знову може спробувати вдарити по Києву та Західній Україні, якщо у них буде така можливість. Проте використання білоруської армії виключено.
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