Возможно ли повторное наступление россиян на Киев: ответ Наева

"Оно (повторное наступление на Киев – ред.) возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца", - отметил Наев.

Он также выразил мнение, что Беларусь может вступить в войну в Украине только тогда, когда получит соответствующую команду от России.

"Если будут изменения обстановки у противника, мы изменим соответственно и свой состав сил", - заверил Наев.