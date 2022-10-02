Захоплення Києва у пріоритетах Путіна. У ЗСУ розповіли, чи є наразі загроза ворожого наступу
Російський диктатор Володимир Путін ніколи не відмовиться від намірів захопити всю Україну включно зі столицею. Проте наразі немає загрози наступу росіян на Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва в ефіре телемарафону.
"Ці шанси (наступу на Київ - ред.) є, звісно. Тому, що він (Путін - ред.) ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну й безпосередньо столицю нашої держави. Вона дійсно перебуває у пріоритетах його злочинних планів", - сказав він.
Проте наразі немає загрози того, що росіяни знову спробують наступати на Київ. Так, накопичення ворогом сил для вторгнення не спостерігається.
"Що буде в подальшому - це все залежить від його (Путіна - ред.) рішень, а також від наявності сил і засобів", - сказав Наєв.
Генерал-лейтенант розповів, що наразі триває робота, аби унеможливити повторний наступ окупантів на Київ. За його словами, військові враховують попередній досвід ведення бойових дій на Київському напрямку і роблять усе необхідне для зміцнення оборони.
Нагадаємо, австрійський військовий аналітик Том Купер зазначав, що Росія знову може спробувати вдарити по Києву і Західній Україні, якщо у них буде така можливість. Однак використання білоруської армії виключено.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.