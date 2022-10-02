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Захоплення Києва у пріоритетах Путіна. У ЗСУ розповіли, чи є наразі загроза ворожого наступу

Новость на русском →
Неділя 02 жовтня 2022 20:38
Захоплення Києва у пріоритетах Путіна. У ЗСУ розповіли, чи є наразі загроза ворожого наступу Фото: командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (mil in ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не відмовиться від намірів захопити всю Україну включно зі столицею. Проте наразі немає загрози наступу росіян на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва в ефіре телемарафону.

"Ці шанси (наступу на Київ - ред.) є, звісно. Тому, що він (Путін - ред.) ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну й безпосередньо столицю нашої держави. Вона дійсно перебуває у пріоритетах його злочинних планів", - сказав він.

Проте наразі немає загрози того, що росіяни знову спробують наступати на Київ. Так, накопичення ворогом сил для вторгнення не спостерігається.

"Що буде в подальшому - це все залежить від його (Путіна - ред.) рішень, а також від наявності сил і засобів", - сказав Наєв.

Генерал-лейтенант розповів, що наразі триває робота, аби унеможливити повторний наступ окупантів на Київ. За його словами, військові враховують попередній досвід ведення бойових дій на Київському напрямку і роблять усе необхідне для зміцнення оборони.

Нагадаємо, австрійський військовий аналітик Том Купер зазначав, що Росія знову може спробувати вдарити по Києву і Західній Україні, якщо у них буде така можливість. Однак використання білоруської армії виключено.

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