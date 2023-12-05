Чи можливі переговори України та Росії: у Раді назвали умову

Влада Росії регулярно маніпулює темою переговорів з Україною і публічно заявляє про нібито готовність до їх поновлення. Проте країна-агресор не виконує умови, щоб повернутися до переговорного процесу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський.

Політик прокоментував різну інформацію із західних ЗМІ про те, що партнери України можуть схиляти Київ до переговорів із Москвою, та розкрив позицію нашої держави з цього питання.

"З точку зору переговорів, про які говорять представники російського політикума - вони постійно мріють про перемовини", – зазначив нардеп.

За його словами, у Кремлі чудово усвідомлюють, що не зможуть досягти будь-яких політичних та військових результатів напередодні виборів президента РФ у березні 2024 року.

"Вони постійно публічно заявляють, що готові до перемовин, але Україна до перемовин не готова та не хоче", - наголосив Веніславський.

У цьому контексті він нагадав про рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке було затверджене указом президента. У ньому відзначено неможливість проведення переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Тому, безперечно, рішення РНБО є абсолютно адекватною політичною реакцією на ту неспровоковану агресивну війну, яку розпочала і веде росія проти нашої держави і метою якої є знищення нас, як нації, і нашої національної державності", - сказав представник президента у Раді.

При цьому Веніславський звернув увагу, що інший юридичний механізм закінчення широкомасштабної війни РФ проти України, окрім укладення "якогось мирного договору, учасниками якого зазвичай виступають сторони військового конфлікту, можливо, держави - гаранти, у міжнародному праві ще не винайдено".

"Тому з юридичної точки зору закон України про міжнародні договори України, Віденська конвенція про право міжнародних договорів власне і стануть тим юридичним підґрунтям, відповідно до якого буде укладено майбутню мирну угоду", - сказав нардеп.

Політик зазначив, що будь-яка війна неминуче завершується мирною угодою, в якій прописується відповідальність країни-агресора, відшкодування нею шкоди та притягнення її до відповідальності.

Однак, наголошує Веніславський, президент у своїй формулі миру визначив чіткі орієнтири: війна може завершитися лише за повної деокупації всієї території України.

"Тільки після цього можна вести якісь перемовини. І наші західні партнери це також мають розуміти. До того ж вони підтримують цю формулу миру", - заявив він.

Веніславський резюмував, що позиція української влади "абсолютно точно" залишається незмінною, і Україна розглядає завершення війни лише виходом на державний кордон 1991 року, а будь-які переговори можливі лише після виходу на ці кордони.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни проводили кілька раундів переговорів, але потім їх було поставлено "на паузу". Минулого року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів РФ має:

повністю залишити територію України;

змінити політичну еліту;

визнати воєнні злочини;

видати організаторів війни для суду.

Нещодавно американський телеканал NBC News із посиланням на чиновників у ЄС та США заявив, що західні країни почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

При цьому президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із Росією.