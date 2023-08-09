Чи можливе в Україні зниження податків: відповідь міністра фінансів

Ідея президента Володимира Зеленського про зниження податків після війни може бути реалізована. Не виключено, що це зробить вже інший уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра фінансів Сергія Марченка для " Радіо Свобода ".

"Звичайно, я поділяю таку позицію президента, підкреслюючи, що будь-які зміни потребують ретельних розрахунків і часу, який необхідний для цього. Президент це також розуміє. Він розуміє, що, умовно кажучи, зараз, коли ми на 50% залежні від наших партнерів, коли ми на рік залучаємо 42 мільярди доларів, і партнери хочуть, щоб ми збирали податки у своїй власній країні. Це дуже важливо", - сказав він.

Марченко заявив, що в Україні це не завжди розуміють та пропонують зробити "рай і звільнення від сплати оподаткування".

"Ні! Єдина можливість нам отримувати міжнародну допомогу - це збирати податки. Тому що це ключовий меседж, який нам доносять постійно. Будете збирати податки ви - будемо переконувати платників податків ми. Це дуже принципові речі", - сказав міністр.

За його словами, президент розуміє, що на цей момент часу це складно і дуже ризиковано, і неможливо.

"Тому після кінця війни повернемося до цього питання. Я думаю, що повернемося у будь-якому випадку. Може бути інший міністр фінансів, який зможе це питання реалізувати. Інший уряд. Багато зміниться", - додав Марченко.

Ідея Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції заявив, що є прихильником зниження податків.

"Але зараз, у час такої війни і очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки. Але коли Україна переможе, сама ставатиме донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим", - сказав він.

Водночас в Україні з 1 липня 2023 року повернули довоєнні податки, скасувавши зміни, ухвалені навесні 2022 року.