Возможно ли в Украине снижение налогов: ответ министра финансов

Идея президента Владимира Зеленского о снижении налогов после войны может быть реализована. Не исключено, что это сделает уже другое правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко для " Радіо Свобода ".

"Конечно, я разделяю такую позицию президента, подчеркивая, что любые изменения требуют тщательных расчетов и времени, необходимого для этого. Президент это тоже понимает. Он понимает, что, условно говоря, сейчас, когда мы на 50% зависимы от наших партнеров, когда мы в год привлекаем 42 миллиарда долларов, и партнеры хотят, чтобы мы собирали налоги в своей собственной стране. Это очень важно", - сказал он.

Марченко заявил, что в Украине это не всегда понимают и предлагают сделать "рай и освобождение от уплаты налогообложения".

"Нет! Единственная возможность нам получать международную помощь - это собирать налоги. Потому что это ключевой месседж, который нам доносят постоянно. Будете собирать налоги вы - будем убеждать налогоплательщиков мы. Это очень принципиальные вещи", –-сказал министр.

По его словам, президент понимает, что на данный момент это сложно и очень рискованно, и невозможно.

"Поэтому после конца войны вернемся к этому вопросу. Я думаю, что вернемся в любом случае. Может быть другой министр финансов, который сможет этот вопрос реализовать. Другое правительство. Многое изменится", - добавил Марченко.

Идея Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции заявил, что является сторонником снижения налогов.

"Но сейчас, во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами, мы не можем позволить себе снижать налоги. Но когда Украина победит, сама станет донором для мира, наш уровень возможностей будет выше", - сказал он.

В то же время в Украине с 1 июля 2023 года вернули довоенные налоги, отменив изменения, принятые весной 2022 года.