Чи можливе тимчасове припинення бойових дій у цьому році: думка офіцера ГУР

"Якщо довго робити те саме і чекати після цього змін, то нічого, крім розчарування, мабуть, не буде. Є такий спортивний постулат: якщо ти правильно харчуєшся і правильно тренуєшся, а результату немає, то, напевно, ти неправильно харчуєшся і неправильно тренуєшся", - заявив він.

За словами офіцера, зараз на полі бою досягнутий певний паритет.

"Технічно ми, мабуть, можемо наступати, але на даному етапі жодні наші аргументи на полі бою не діють. Наступ противника досить обмежений і, по суті, безрезультатний. У масштабах цієї війни 10 кілометрів в одну чи іншу сторону фактично не відіграють жодної стратегічної ролі. Це тактичні успіхи. Вважати їх значущими - це принижувати саму концепцію війни", - зазначив він.

За словами військового, якщо жодна зі сторін нічого не змінить у своїй стратегії, війна може перейти в затяжний період, що особливо невигідно для Росії через економічні санкції та кризу. Водночас економіка України, попри значну дотаційність, є стабільнішою.

"Економіка України на цьому етапі значною мірою є дотаційною завдяки постійній допомозі від партнерів. Але вона стабільніша, ніж економіка Росії. Тому, мабуть, зупинка війни буде більш вигідною для Росії. Це моя думка. Для України зупинка війни означатиме втрату територій, які зараз захоплені, на певний час", - заявив він.

Командир спецпідрозділу вважає, що зупинка війни була б вигідною Росії, проте для України це означало б тимчасову втрату окупованих територій.

"Якщо говорити про прогноз: відмова Росії від імперських амбіцій навряд чи відбудеться. Тому наявність під боком кращої, більш розвинутої України буде для росіян надзвичайно незручним і дратівливим фактором. Вони будуть намагатися захопити нашу країну постійно. Той, хто думає, що це зупиниться і можна пересидіти, дуже помиляється", - заявив офіцер.

Щодо можливого припинення бойових дій цього року, він висловив обережний оптимізм: "Я думаю, що тимчасове припинення бойових дій буде. Тому що перепочинок, мабуть, потрібен усім. Як саме це відбудеться - для мене залишається загадкою".

Однак він застеріг, що зупинка бойових дій може дати Росії можливість адаптуватися та зробити висновки.

"Тому я думаю, що хоча зупинка і можлива, але вона потребує максимально великих зусиль від нашого керівного апарату загалом, максимально великих зусиль від людей, які планують подальшу долю нашої держави", - зазначив командир.