Возможно ли временное прекращение боевых действий в этом году: мнение офицера ГУР

"Если долго делать одно и то же и ждать после этого изменений, то ничего, кроме разочарования, пожалуй, не будет. Есть такой спортивный постулат: если ты правильно питаешься и правильно тренируешься, а результата нет, то, наверное, ты неправильно питаешься и неправильно тренируешься", - заявил он.

По словам офицера, сейчас на поле боя достигнут определенный паритет.

"Технически мы, пожалуй, можем наступать, но на данном этапе никакие наши аргументы на поле боя не действуют. Наступление противника достаточно ограниченное и, по сути, безрезультатное. В масштабах этой войны 10 километров в одну или другую сторону фактически не играют никакой стратегической роли. Это тактические успехи. Считать их значимыми - это унижать саму концепцию войны",- отметил он.

По словам военного, если ни одна из сторон ничего не изменит в своей стратегии, война может перейти в затяжной период, что особенно невыгодно для России из-за экономических санкций и кризиса. В то же время экономика Украины, несмотря на значительную дотационность, является более стабильной.

"Экономика Украины на этом этапе в значительной степени является дотационной благодаря постоянной помощи от партнеров. Но она более стабильна, чем экономика России. Поэтому, видимо, остановка войны будет более выгодной для России. Это мое мнение. Для Украины остановка войны будет означать потерю территорий, которые сейчас захвачены, на определенное время", - заявил он.

Командир спецподразделения считает, что остановка войны была бы выгодной России, однако для Украины это означало бы временную потерю оккупированных территорий.

"Если говорить о прогнозе: отказ России от имперских амбиций вряд ли произойдет. Поэтому наличие под боком лучшей, более развитой Украины будет для россиян чрезвычайно неудобным и раздражающим фактором. Они будут пытаться захватить нашу страну постоянно. Тот, кто думает, что это остановится и можно пересидеть, очень ошибается", - заявил офицер.

Относительно возможного прекращения боевых действий в этом году, он выразил осторожный оптимизм: "Я думаю, что временное прекращение боевых действий будет. Потому что передышка, видимо, нужна всем. Как именно это произойдет - для меня остается загадкой".

Однако он предостерег, что остановка боевых действий может дать России возможность адаптироваться и сделать выводы.

"Поэтому я думаю, что хотя остановка и возможна, но она требует максимально больших усилий от нашего руководящего аппарата в целом, максимально больших усилий от людей, которые планируют дальнейшую судьбу нашего государства", - отметил командир.