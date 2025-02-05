Глава МЗС Британії не бачить прагнення Путіна до мирних переговорів

Заяви та вимоги Володимира Путіна поки що не свідчать про на наміри початки переговори про припинення війни з Україною. Велика Британія прагне міцного миру.

Про це сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заву.

"На цьому етапі ми не бачимо, що Росія серйозно ставиться до переговорів і серйозно ставиться до миру. І умови, висунуті Путіним минулого року, не були жодною підставою, на якій можна було серйозно очікувати, що суверенна країна почне переговори", - сказав він в Києві на спільній пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою.

Ламмі зазначив, що Сполучене Королівство було в авангарді постачання Україні необхідного військового потенціалу. "Ми робили те, що вимагалось. І тому ми перша країна, яка підписала 100-річне партнерство з Україною. І це партнерство, в якому ми маємо намір працювати разом з Україною, щоб продовжувати розбудовувати її інноваційний оборонний потенціал", - сказав він.

Міністр закордонних справ Великої Британії також окреслив умови майбутнього миру, який зробить неможливою російську агресію.

"І я не сумніваюся, що коли ми досягнемо миру, а ми одного дня досягнемо цього миру, ви очікуєте побачити Сполучене Королівство, звичайно, яке повною мірою відіграє свою роль, щоб переконатися, що Путін більше не повернеться. Це має бути міцний мир. І Сполучене Королівство дуже чітко говорить про це", - додав він.