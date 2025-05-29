Чи можлива демобілізація найближчим часом: у Раді дали відповідь

Демобілізація в Україні

На сьогодні в Україні відсутній затверджений порядок демобілізації військовослужбовців, і питання звільнення тих, хто перебуває на службі з початку повномасштабного вторгнення, залишається відкритим. Попри те, що серед армійців є значна кількість тих, хто воює ще з 2022 року, чітких механізмів повернення військових до цивільного життя наразі немає.

У квітні головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заявив, що близько 350 тисяч військових, які перебувають на службі з 2022 року, теоретично могли б бути звільнені. Водночас наголосив, що в умовах нинішньої ситуації на фронті проведення повної демобілізації є неможливим.

Як тимчасову альтернативу, Міністерство оборони розробило систему ротації: військовослужбовці, які безперервно беруть участь у бойових діях протягом 90 днів, отримують право на кількамісячний відпочинок.

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