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Чи може Захід поставити під сумнів легітимність Путіна: думка політолога

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Західні країни навряд чи заявлять про нелегітимність диктатора Володимира Путіна після чергових президентських "виборів" у Росії, які розпочнуться 15 березня.

Варто нагадати, що у 2021 році до Конгресу США намагалися винести резолюцію про невизнання легітимності Путіна після виборів-2024, а у жовтні 2024-го Парламентська асамблея Ради Європи звернулася з відповідним закликом до світової спільноти та назвала путінський режим диктатурою.

На думку політолога Володимира Фесенка, теоретично окремі країни, можливо, засумніваються в легітимності Путіна. Однак не варто видавати бажане за дійсне.

"Якщо ми кажемо про реальність, треба розуміти, як би ми не ставилися до нього, як би не хотіли, щоб Захід не визнав Путіна, там усе розуміють і добре знають, чого варта путінська "демократія". Розмови про обнулення термінів піднімає російська опозиція", - сказав він.

Але, як зазначив політолог, треба просувати не формальні моменти, а організовувати справжній політичний спротив у Росії.

"Не грати в юридичні суперечки, які, на жаль, ні на що не впливають. Заява ПАРЄ - це добре, але скільки їх було і на що вони вплинули?", - додав Фесенко.

Вибори у Росії

У Росії "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

При цьому, як раніше розповідали в ГУР, ЗСУ готуються до різних сценаріїв на фронті. Аж до "голосування" ворог займатиме активну позицію на полі бою, не залишаючи пошуків уявних "перемог" і використовуватиме розпропаганду, зокрема, ІПСО в Україні.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна.

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Вибори в Росії