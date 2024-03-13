Может ли Запад поставить под сомнение легитимность Путина: мнение политолога

Следует напомнить, что в 2021 году в Конгресс США пытались вынести резолюцию о непризнании легитимности Путина после выборов-2024, а в октябре 2024-го Парламентская ассамблея Совета Европы обратилась с соответствующим призывом к мировому сообществу и назвала путинский режим диктатурой.

По мнению политолога Владимира Фесенко, теоретически отдельные страны, возможно, усомняются в легитимности Путина. Однако не стоит выдавать желаемое за действительное.

"Если мы говорим о реальности, надо понимать, как бы мы ни относились к нему, как бы ни хотели, чтобы Запад не признал Путина, там все понимают и хорошо знают, чего стоит путинская "демократия". Разговоры об обнулении сроков поднимает российская оппозиция", - сказал он.

Но, как отметил политолог, нужно продвигать не формальные моменты, а организовывать настоящее политическое сопротивление в России.

"Не играть в юридические споры, которые, к сожалению, ни на что не влияют. Заявление ПАСЕ - это хорошо, но сколько их было и на что они повлияли?", - добавил Фесенко.

Выборы в России

В России "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирают с результатом в 90% голосов.

При этом, как ранее рассказывали в ГУР, ВСУ готовятся к разным сценариям на фронте. Вплоть до "голосования" враг будет занимать активную позицию на поле боя, не оставляя поисков мнимых "побед" и использовать распропаганду, в частности, ИПСО в Украине.

Кроме того, недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина.