Військовослужбовці можуть ініціювати переведення до іншої військової частини, зокрема щоб служити ближче до місця проживання рідних. Однак саме бажання бути поруч із сім'єю не гарантує позитивного рішення командування.

Як військовому подати рапорт на переведення

Насамперед потрібно знайти військову частину, яка готова прийняти військовослужбовця. Якщо там є відповідна посада та потреба у фахівці, командир цієї частини може надати рекомендаційний лист - так зване відношення.

Після цього військовий подає рапорт через застосунок "Армія+", додає необхідні документи та очікує на рішення. Водночас відношення не гарантує переведення, а лише є підставою для розгляду рапорту.

Які підстави можуть бути вагомими

Чи потрібна згода нинішнього командира, залежить від того, звідки й куди переводять військовослужбовця. Наприклад, для рядового, сержантського та старшинського складу під час переведення з тилової частини до бойової погодження командира, як правило, не потрібне. В інших випадках воно може бути обов'язковим.

Якщо військовий хоче служити ближче до дружини та дітей, він може зазначити це в рапорті. Однак для обґрунтування переведення важливі конкретні обставини та документи.

Зокрема, вагомішою підставою може бути необхідність постійного догляду за хворими батьками або іншими близькими родичами.

Окремо законодавство передбачає можливість переміщення військовослужбовців, які перебувають у шлюбі між собою, за визначених умов. Зокрема, йдеться про випадки, коли переміщення одного з подружжя змінює місце проживання сім'ї.

Як часто можна переводитися

Для переведення за власною ініціативою через "Армія+" загальне правило передбачає щонайменше шість місяців служби в поточній військовій частині.

Повторно перевестися за власним бажанням можна не раніше ніж через рік після попереднього переведення. Водночас є винятки, зокрема за станом здоров'я відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Скільки часу займає переведення

Якщо йдеться про переведення в межах Збройних сил України, Кадровий центр перевіряє рапорт протягом 72 годин.

Після видання наказу військова частина має до 20 днів, щоб організувати переміщення військовослужбовця.