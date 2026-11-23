Военнослужащие могут инициировать перевод в другую воинскую часть, в частности, чтобы служить ближе к месту жительства родных. Однако само желание быть рядом с семьей не гарантирует положительное решение командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Сумского областного ТЦК и СП.

Как военному подать рапорт на перевод

Прежде всего, нужно найти воинскую часть, которая готова принять военнослужащего. Если там есть соответствующая должность и потребность в специалисте, командир этой части может предоставить рекомендательное письмо - так называемое отношение.

После этого военный подает рапорт через приложение "Армия+", добавляет необходимые документы и ожидает решения. В то же время , отношение не гарантирует перевод, а лишь является основанием для рассмотрения рапорта.

Какие основания могут быть весомыми

Нужно ли согласие нынешнего командира, зависит от того, откуда и куда переводят военнослужащего. Например, для рядового, сержантского и старшинского состава при переводе из тыловой части в боевое согласование командира, как правило, не требуется. В других случаях оно может быть обязательным.

Если военный хочет служить ближе к жене и детям, он может отметить это в рапорте. Однако для обоснования перевода важны конкретные обстоятельства и документы.

В частности, более весомым основанием может быть необходимость постоянного ухода за больными родителями или другими близкими родственниками.

Отдельно законодательство предусматривает возможность перемещения военнослужащих, состоящих в браке между собой, при определенных условиях. В частности, речь идет о случаях, когда перемещение одного из супругов меняет место жительства семьи.

Как часто можно переводиться

Для перевода по собственной инициативе через "Армия+" общее правило предусматривает не менее шести месяцев службы в текущей воинской части.

Повторно перевестись по собственному желанию можно не ранее чем через год после предварительного перевода. В то же время, есть исключения, в частности по состоянию здоровья в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии (ВВК).

Сколько времени занимает перевод

Если речь идет о переводе в пределах Вооруженных сил Украины, Кадровый центр проверяет рапорт в течение 72 часов.

После издания приказа воинская часть имеет до 20 дней, чтобы организовать перемещение военнослужащего.