Чи може "Укрпошта" мати банк: що кажуть у Фонді гарантування вкладів
"Укрпошта" може мати банк, проте для цього вона має бути прибутковою та фінансово спроможною організацією.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.
"Певно, що може, якщо буде мати працюючу бізнес-модель. Важлива репутація інвестора і чи цей бізнес є прибутковим. Для управління банком "Укрпошта" й сама має бути сильною і спроможною організацією", - сказала вона.
Директор-розпорядник додала, що НБУ має визначати життєздатність бізнес-моделі, якщо таку запропонує "Укрпошта".
Роль ФГВФО виникає тільки, коли НБУ визнає банк (в тому числі, той, який хоче отримати "Укрпошта") неплатоспроможним. Фонд може передати активи такого банку інвестору або продати його майно.
Нагадаймо, "Укрпочта" неодноразово заявляла про намір розпочати банківську діяльність.
У червні Верховна Рада ухвалила закон щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Це дасть змогу "Укрпошті" та іншим компаніям із великою мережею отримати обмежені банківські ліцензії.
В проекті державного бюджету, який в середині вересня опублікував уряд, зазначалося, що "Укрпошта" залишається збитковою та потребує докапіталізації. Збиток "Укрпошти" у 2024 році склав 413,2 млн гривень, а боргове навантаження залишалося надзвичайно високим - 98%.
