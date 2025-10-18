Может ли "Укрпочта" иметь банк: что говорят в Фонде гарантирования вкладов
"Укрпочта" может иметь банк, однако для этого она должна быть прибыльной и финансово состоятельной организацией.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай.
"Вероятно, что может, если будет иметь работающую бизнес-модель. Важна репутация инвестора и является ли этот бизнес прибыльным. Для управления банком "Укрпочта" и сама должна быть сильной и способной организацией", - сказала она.
Директор-распорядитель добавила, что НБУ должен определять жизнеспособность бизнес-модели, если такую предложит "Укрпочта".
Роль ФГВФЛ возникает только, когда НБУ признает банк (в том числе, тот, который хочет получить "Укрпочта") неплатежеспособным. Фонд может передать активы такого банка инвестору или продать его имущество.
Напомним, "Укрпочта" неоднократно заявляла о намерении начать банковскую деятельность.
В июне Верховная Рада приняла закон о развитии финансовой инклюзии в Украине. Это позволит "Укрпочте" и другим компаниям с большой сетью получить ограниченные банковские лицензии.
В проекте государственного бюджета, который в середине сентября опубликовало правительство, отмечалось, что "Укрпочта" остается убыточной и нуждается в докапитализации. Убыток "Укрпочты" в 2024 году составил 413,2 млн гривен, а долговая нагрузка оставалась чрезвычайно высокой - 98%.
