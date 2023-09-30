Может ли Украина производить свое оружие за границей: что говорят в Минстратегпроме

Среди поставленных президентом Владимиром Зеленским задач перед Министерством стратегической промышленности есть развитие производства собственного оружия за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра стратегической промышленности Александра Камышина на Форуме оборонных индустрий.

"Такая задача стоит. Пока мы видим больше возможностей производства на территории Украины с иностранными компаниями, но если мы будем видеть готовность иностранных компаний развивать производство за пределами Украины, на территории соседних стран, то будем рассматривать такие возможности тоже", - рассказал министр.

Камышин также рассказал, не боятся ли иностранные компании открывать свои заводы в Украине в условиях ракетных ударов и атак дронов. По его мнению, Украина может обеспечить безопасность производства.

"На втором году войны мы научились жить и работать под постоянными обстрелами. Я думаю, мы можем обеспечить безопасность для всего нашего производства, это хороший пример для иностранных компаний", - добавил он.

Напомним, ранее было известно, что Украина наладила за рубежом производство осколочных мин 82-го калибра. Их производят на мощностях одной из стран-членов НАТО.

Форум оборонных индустрий

В Украине состоялся анонсированный президентом Форум оборонных индустрий, на который собрались десятки компаний, производящих оружие, из разных стран мира. Как рассчитывал президент, форум поможет дать Украине возможность производить оружие и снаряды, чтобы иметь надежную защиту от агрессии.

Напомним, американская газета The New York Times рассказывала, что страны Запада планируют увеличить производство оружия в Украине. Это будет экономически выгодно Украине и принесет прибыль производителям оружия в мире.

Кроме того, на днях стало известно, что правительство Германии одобрило создание немецко-украинского предприятия, занимающегося производством военной техники. Речь о заводе компании Rheinmetall, производящей танки и не только.