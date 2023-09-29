Країни Заходу планують нарощувати виробництво зброї в Україні, - NYT

Країни Заходу планують збільшити виробництво зброї в Україні. Таке розширення власної військової промисловості є економічно вигідним і нашій державі, і є прибутковим для виробників зброї у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

У публікації зазначається, що з планами нарощування виробництва озброєнь у самій Україні пов'язаний вчорашній несподіваний візит до Києва генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та міністрів оборони Великої Британії та Франції Гранта Шаппса та Себастьяна Лекорню.

"Для українських компаній це буде важлива можливість налагодити нові партнерські відносини з галуззю в рамках альянсу та за його межами... Чим сильнішою стає Україна, тим ближче ми підходимо до припинення агресії Росії", - заявив генсек Північноатлантичного альянсу на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Чиновники країн-членів НАТО вважають розширення власної військової промисловості України потенційно вигідною перспективою для західних виробників зброї, хоч і ризикованою через постійні ракетні та дронові атаки РФ.

"Для українських компаній це буде важлива можливість налагодити нові партнерські відносини з галуззю в рамках альянсу та за його межами... Чим сильнішою стає Україна, тим ближче ми підходимо до припинення російської агресії", - сказав Столтенберг.

У статті також зауважується, що візити голів Міноборони Британії та Франції, а також генсека НАТО відбулися за день до форуму міжнародних військових підрядників, скликаного українським урядом з метою залучення компаній до розвитку промислового потенціалу з виробництва та ремонту озброєнь в Україні.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, на заході зберуться представники 165 компаній із 26 країн.

Західне постачання зброї Україні та спільне виробництво

Країни Заходу в цей час можуть мати труднощі з виконанням своїх зобов'язань перед Україною щодо постачання зброї, особливо артилерійських боєприпасів. Це з тим, що з партнерів виснажуються власні запаси швидше, ніж можуть бути поповнені.

Військова промисловість намагається переоснастити та знайти адекватні запаси матеріалів, щоб наростити виробництво на повну потужність.

Раніше військові США підписали з компаніями контракти на будівництво двох нових виробничих ліній з виробництва артилерійських снарядів та ще однієї щодо наповнення їх вибухівкою.

Після зустрічі минулого тижня з президентом США Джо Байденом глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що уклав "довгострокову угоду" зі Штатами про спільне виробництво зброї. При цьому в Білому домі повідомили, що адміністрація американського лідера проведе конференцію найближчими місяцями "щоб вивчити варіанти створення спільних підприємств та спільного виробництва".

Як заявив Столтенберга під час конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 28 вересня, НАТО уклало рамкові контракти щодо закупівлі боєприпасів на суму 2,4 млрд євро. Таким чином, країни-члени Альянсу поповнюють свої запаси, частина з яких йде на допомогу Україні.