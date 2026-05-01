Чи може Україна отримати зброю з Японії: посол дав відповідь

Як розповів посол Києва в Японії Юрій Лутовинов, послаблення Японією правил експорту зброї відкриває шлях для переговорів, які одного дня можуть призвести до постачання Токіо військового обладнання, щоб допомогти Україні протистояти вторгненню Росії.

"Це дозволяє нам вести переговори. Теоретично це дуже великий крок вперед", - заявив дипломат.

Рішення про пом’якшення експортних обмежень було ухвалене прем’єр-міністром Санае Такаїчі. Хоча Японія зберігає загальні обмеження на постачання зброї до зон конфліктів, нові правила передбачають винятки, якщо це відповідає інтересам безпеки країни.

Проте Такаїчі публічно не заявляла про готовність постачати озброєння Україні.

Для цього Києву необхідно укласти з Японією окрему угоду про передачу оборонних технологій. Наразі такі домовленості Токіо має з 18 країнами, зокрема з Німеччиною, Австралією, Філіппінами та В'єтнамом.

Що може отримати Україна

За словами посла, Україна діє обережно через чутливість теми оборонного експорту для Японії. У короткостроковій перспективі Токіо могло б долучитися до фінансування розробки українських систем протиповітряної оборони, що дозволило б зменшити залежність від американських комплексів Patriot.

"У нас є всі необхідні промислові потужності для виробництва. Але нам потрібні інвестиції. Нам потрібні кошти", - зазначив він.

Також обговорюється участь Японії у програмі PURL, яка передбачає фінансування закупівель американського озброєння для України.

Окрім цього, японські компанії можуть допомогти Україні диверсифікувати постачання електроніки та мікрокомпонентів, необхідних для виробництва безпілотників.

"Ми не та країна, яка просто просить. Ми та країна, яка буде надавати. Технології Японії та досвід України, якщо ми зможемо їх об’єднати, це буде продукт високого класу", - підсумував Лутовинов.